Kızlar için ilk yarı tamamlandı

Ligin son haftasını maç yapmadan bay geçirecek olan kırmızı siyahlı ekip, devreyi galibiyet ile kapamanın mutluluğunu yaşıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Kulüp Başkanı Musa Saydam, ligin ilk yarısında takımının çok iyi işler başardığını söyledi. Zirvede yer alan takımlara kaybetmelerine karşılık ligin diğer güçlü ekipleri karşısında iyi bir performans ile galibiyet aldıklarını dile getiren Saydam, ‘’Şuanda ligde üçüncü sırada yer alıyoruz. Çok güçlü takımların yer aldığı grubumuzda ilk yarıyı 6 puan ile tamamladık. Genç ve tecrübesiz bir ekip olmamıza karşılık gerçekten çok iyi işler başardığımızı düşünüyorum. Dışarıdan sadece bir transfer yaptık ve dış transferimiz dışında bütün oyuncularımız Yozgat’ın evladı. 13-16 yaş grubundaki oyuncularımız bu sene bu ligde tecrübe kazanıyorlar. Bu takımın, bu oyuncularımın seneye çok daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Ben bütün oyuncularımızı göstermiş olduğu bu büyük başarıdan dolayı şimdiden tebrik ediyorum’’ dedi.