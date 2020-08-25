KIZLAR GÜÇ DEPOLUYOR

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, 3 Ekim tarihinde başlayacak olan lig için yoğun bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. oyuncularına güç antrenmanları yaptırdığını dile getiren Atmaca, ‘’Kondisyon çalışmalarının ardından ligin başlamasına bir ay kala teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalara geçeceğiz. Şuanda ligde en erken sezonu açan takım biziz. Tecrübesiz bir ekip olmamıza karşılık bu sezonda ligde çok güzel işlerin altına imzamızı atacağımıza inanıyorum. Takımımız kurulduğu sezon Bölgesel Lig’den İkinci Lige yükseldi, İkinci Ligde oynadığımız ilk sezonda ise şuanda kadroda yer alan oyuncularımız ile Play-Off oynadık. İkinci sezonumuzda ise yine aynı oyuncular ile ligi ikinci sırada bitirdik ve Birinci Lige yükselme başarısı gösterdik. Alt yapıdan yetiştirdiğimiz bu oyuncular ile şimdi de birinci ligde mücadele edeceğiz. Bu sezonun sürpriz takımı yine biz olacağız. İmkanlar ölçüsünde elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Ligde şuanda sezonu en erken açan kulüp biziz. Korona tedbirleri alınmadan önce hazırl ıklarımıza başlamıştık. Korona virüsü ülkemizi de etkisi altına alınca çalışmalarımıza birkaç ay ara vermek durumunda kalmıştık. Normalleşme süreci ile birlikte yeniden lig hazırlıklarına başladık. Uzun süredir çalışıyoruz ve oyuncularımın eski formlarını yakalamaları için de kondisyon ağırlıklı kamp yapıyoruz’’ dedi.