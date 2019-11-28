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Kızlar fabrikaları gezdi

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden lider Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Ritim Tekstil ve Eren Çorap fabrikalarını gezdiler.

Kızlar fabrikaları gezdi

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden lider Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Ritim Tekstil ve Eren Çorap fabrikalarını gezdiler.

28 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Kızlar fabrikaları gezdi

Kız takımına forma ve çorap desteğinde bulunan sponsor olan Ritim Tekstil ve Eren Çorap yetkilileri Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sporcularına fabrikayı gezdirdiler. Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin, Yozgat’ı Hentbol İkinci Ligi’nde başarı ile temsil eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sporcularını fabrikasında ağırladığı için mutlu olduğunu söyledi. Zara, Bershka, Pull&Bear, Next, Defacto ve LC Waikiki gibi uluslararası tanınmış firmalar için çalıştıklarını belirten Laçin, gruplarında lider olan kız takımına şampiyonluk yolunda başarı dileğinde bulundu. Eren Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Eyyüp Çam’ı da ziyaret eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sporcuları birçok ünlü spor markasının ve bazı takımların çoraplarını üreten, yurt dışına ihraç  yapan, Aytuğ Çorap markasını da bünyesinde barındıran Eren Çorap Fabrikasını gezerek çalışmalar hakkında Genel Müdür Eyyüp Çam’dan bilgi aldılar. Kızlara şampiyonluk yolunda başarı dileğinde bulunan Genel Müdür Eyyüp Çam kırmızı siyahlı ekibin bu hafta sonu Ordu Gençlerbirliği ile oynayacakları müsabakaya da mutlaka katılacaklarını söyledi.

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Kızlar Fabrikaları Gezdi
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