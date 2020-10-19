Kızlar EGO’ya direnemedi

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakanın ilk 10 dakikalık bölümünde rakibi ile başa baş bir oyun ortaya koyan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, daha sonra geliştirdiği ataklardan boş dönüp kalesinde de üst üste gol görünce, oyunun üstünlüğünü rakibine kaptırdı. Tecrübeli oyuncuları ile oyuna tamamen hakim olan konuk ekip EGOspor, 20-9 önde tamamladı. Müsabakanın ilk yarısının sonlarına doğru Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı oyuncusu Buse girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Müsabakanın ikinci yarısında da istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı şampiyonluk mücadelesi veren EGOspor’a 17-36 mağlup oldu. Müsabakanın ikinci yarısında ise sakat sakat sahaya çıkan Zeynep tekrar ayağındaki sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bırakmak durumunda kaldı. İki başarılı oyuncusunun sakatlanması sonrasında sahaya genç oyuncularını süren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, tecrübesiz ve genç bir takım olduklarını güçlü rakiplerinin tecrübesi ile sahadan galibiyet ile ayrıldığını söyledi.