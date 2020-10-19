Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1203
ALTIN
485.350
DOLAR
7.8801
STERLİN
10.2813
EURO
9.2646

Kızlar EGO’ya direnemedi

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı konuk ettiği Ankara temsilcisi EGOSpor’a 17-36 Mağlup oldu.

19 Ekim 2020 Pazartesi 00:11
Kızlar EGO’ya direnemedi

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakanın ilk 10 dakikalık bölümünde rakibi ile başa baş bir oyun ortaya koyan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, daha sonra geliştirdiği ataklardan boş dönüp kalesinde de üst üste gol görünce, oyunun üstünlüğünü rakibine kaptırdı. Tecrübeli oyuncuları ile oyuna tamamen hakim olan konuk ekip EGOspor, 20-9 önde tamamladı. Müsabakanın ilk yarısının sonlarına doğru Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı oyuncusu Buse girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Müsabakanın ikinci yarısında da istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı şampiyonluk mücadelesi veren EGOspor’a 17-36 mağlup oldu. Müsabakanın ikinci yarısında ise sakat sakat sahaya çıkan Zeynep tekrar ayağındaki sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bırakmak durumunda kaldı. İki başarılı oyuncusunun sakatlanması sonrasında sahaya genç oyuncularını süren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, tecrübesiz ve genç bir takım olduklarını güçlü rakiplerinin tecrübesi ile sahadan galibiyet ile ayrıldığını söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
Kızlar EGO’ya Direnemedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGATSPOR TEKLEDi
YOZGATSPOR TEKLEDi
Ziya ilk maçına çıktı
Ziya ilk maçına çıktı
Buse ve Zeynep korkuttu
Buse ve Zeynep korkuttu
TAKIMLARIMIZ ZOR ViRAJDA
TAKIMLARIMIZ ZOR ViRAJDA
Kızlar EGO karşısında zoru başarmak istiyor
Kızlar EGO karşısında zoru başarmak istiyor
Sorgun istanbul’da
Sorgun istanbul’da
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim