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Kızlar düşüşte

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal politikalar Gençlikspor takımı konuk ettiği Bolu Belediyespor’a 29-33 mağlup oldu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 00:35
Kızlar düşüşte

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakaya iyi başlayan Yozgat Aile ve Sosyal politikalar Gençlikspor takımı ilk 10 dakikalık bölümde rakibine oranla daha iyi mücadele etti ve skor olarak ta 10 dakikalık bölümü önde tamamladı. 10’uncu dakikadan sonra oyundan düşen ve üst üste basit hatalar yapan Yozgat Aile ve Sosyal politikalar Gençlikspor takımı yaptığı hatalar kalesinde golle sonuçlandı. İlk yarıyı 14-17 geride kapatan Yozgat Aile ve Sosyal politikalar Gençlikspor takımı ikinci yarıda da bir varlık gösteremeyince güçlü rakibi Bolu Belediyespor’a 33-29 mağlup oldu. Müsabakada kaptan Hilal 11 gol atarken, Atiye 7, Zeynep ve Buse ise 5’en gol kaydetti. Konuk ekipten ise Hatice 7 gol atarken, Aylin 7, Sedanur 5, Buse ve Kübra ise 4’er gol attılar.

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Kızlar Düşüşte
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