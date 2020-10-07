Kızlar destek turunda

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitirerek Birinci Lige yükselme başarısı gösteren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı hem takımlarını tanıtmak hem de takımlarına destek bulabilmek adına ziyaretlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu hafta ise Yozgat Vali Yardımcıları İzzet Ercan ve Hasan Akbulut ile birlikte Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ı, İl Sivil Toplula İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’yu makamlarında ziyaret ettiler. Kulüp Başkanı Musa Saydam, Antrenör Enis Atmaca ve bazı oyuncular ile birlikte yapılan ziyarette takımın bugüne kadar elde ettiği başarılar ve bu sezon destek olunması durumunda takımın hedefinden bahsettiler.