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Kızlar deplasmanda kayıp: 38-26

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı deplasmanda Adana Adasokağı takımına 38-26 yenildi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 00:14
Kızlar deplasmanda kayıp: 38-26

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada iyi mücadele etmesine karşılık defansta rakibini durduramayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibine yenilmekten kurtulamadı. Türkiye Hentbol Federasyon’unun yaş sınırlaması nedeniyle yedek oyuncusu olmadan sahaya çıkan ve 60 dakika boyunca elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan Yozgat temsilcisi ofansta Buse, Atiye ve Hilal ile etkili olurken, ev sahibi ekibin ataklarına ise engel olamadı. Adana Adasokağı takımından Şerife Tunç 13 gol ile takımının galibiyetinde önemli rol oynarken ev sahibi ekipten Buket Seven 9 gol ile galibiyete katkı sağladı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Buse 11 gol atarken, Atiye 7, Hilal ise 5 golü rakip filelere göndermesine karşılık mağlubiyeti engelleyemedi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü sahasında EGOspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına Antrenör Enis Atmaca gözetiminde bugün yapacağı antrenman ile başlayacak.

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Kızlar Deplasmanda Kayıp: 38-26
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