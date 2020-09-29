Kızlar da hazırlıklara devam

Sezonu erken açan ve yaklaşım 3 aydır ilk defa mücadele edecekleri Birinci Lige hazırlanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligde başarılı olmak istiyor. Antrenör Enis Atmaca, ilk defe mücadele edecekleri birinci ligde başarılı olabilmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Bir yandan A takım çalışmaları diğer yandan da alt yapı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Atmaca, alt yapıda gelecek vadeden oyuncuları şimdiden A takım ile antrenmanlara çıkardığını ifade etti. Ligin hafta sonu başlayacağını ve çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Hafta sonu Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. Ligde çıkacağımız bu ilk müsabakayı kazanarak moralli başlamak istiyoruz. iyi çalıştık ve Pazar gününe kadar çok iyi hazırlanmaya devam edeceğiz’’ dedi.