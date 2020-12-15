Kızlar, Bolu'ya yöneldi

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde Celal Atik Spor Salon’unda hazırlıklara başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakiplerini yenerek Mudanya karşısında aldıkları mağlubiyeti telafi etmek istiyorlar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Mudanya Belediyespor karşısında oyuna iyi başladıklarını ancak tecrübesizlikleri ve sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle müsabakayı kaybettiklerini söyledi. Bu tip zor müsabakaların kendileri için iyi bir tecrübe olduğunu ve gelecek yıllar için bu müsabakaların önemli olduğuna dikkat çeken Atmaca, ‘’Bu sene ligde alabildiğimiz kadar çok galibiyet almak istiyoruz. İlk defa bu ligde mücadele ediyoruz ve tecrübesiz bir ekibiz. Her maç bizim için ayrı bir tecrübe oluyor. Bu seneyi biz kendimize tecrübe yılı olarak belirledik. Gelecek sene takımımız daha da iyi durumlarda olacaktır’’ dedi. Mudanya Belediyespor ile oynadıkları müsabakanın artık geride kaldığını ve Cumartesi günü Bolu Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya yöneldiklerini dile getiren Atmaca, bu müsabakaya iyi hazırlanıp güçlü rakipleri karşısında puanlar almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.