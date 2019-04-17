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Kızlar Birinci Lig için Denizli’ye gitti

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi A Grubunda normal sezonu üçüncü sırada tamamlayarak Birinci Lige yükselme Play-Off müsabakalarına katılmaya hak kazanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Birinci Lige yüksele bilmek için Denizli’ye gitti.

Kızlar Birinci Lig için Denizli’ye gitti

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi A Grubunda normal sezonu üçüncü sırada tamamlayarak Birinci Lige yükselme Play-Off müsabakalarına katılmaya hak kazanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Birinci Lige yüksele bilmek için Denizli’ye gitti.

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Kızlar Birinci Lig için Denizli’ye gitti

Bugün başlayıp 21 Nisan tarihine kadar Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Birinci Lige yükselme Play-Off müsabakalarında hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu söyleyen Antrenör Enis Atmaca, ‘’Bugün saat 17.00’da Mudanya Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Güçlü rakibimiz karşısında alacağımız bir galibiyet Play-Off müsabakalarına moralli başlamamıza vesile olacak. Yarın ise Gölbaşı Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. Daha sonra Vefa Gençlik, Adasokağı ve Tekirdağ Malkara takımları ile karşı karşıya geleceğiz. Rakiplerimizi yenebilecek güce sahibiz. Play-Off müsabakalarına çok iyi hazırlandık. Bu sezon bir üst lige çıkacağız. Bu takım şampiyonluğu hak etti. Tamamen Yozgatlı genç sporculardan kurulu ekibimiz başarılması zor bir işin altına imza attılar ve Play-Off müsabakalarına kaldılar. Ben inanıyorum ki oyuncularım buradan da yine başarılması zor olan bir işin altına imzalarını atarak bu takımı bir üst lige çıkaracaklardır. Rakiplerimizin bir çoğunu yenebilecek güce sahibiz. Umarım her şey bizim istediğimiz şekilde gider ve Allah’ın izni ile bu takımı bir üst lige çıkarırız’’ dedi.

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