Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1329
ALTIN
449.248
DOLAR
7.8115
STERLİN
10.3992
EURO
9.3377

Kızlar Artvin’i konuk ediyor

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politiklar Gençlikspor takımı bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 12.00’da Artvin 7 Martspor’u konuk edecek.

28 Kasım 2020 Cumartesi 00:11
Kızlar Artvin’i konuk ediyor

Geçtiğimiz sezon ikinci ligde aynı grupta mücadele eden ve grupta ilk iki sırayı paylaşarak birinci ligi birlikte yükselen Yozgat Aile ve Sosyal Politiklar Gençlikspor takımı ile Artvin 7 Martspor takımı bugün Yozgat’ta puan mücadelesi verecek. Güçlü rakibini yenerek ligde seri yakalamak isteyen Yozgat Aile ve Sosyal Politiklar Gençlikspor takımı aynı zamanda da geçen senenin rövanşını da almak istiyor. Antrenör Enis Atmaca, her hafta yeni bir tecrübe kazanan ve performansını üstüne koyarak arttıran takımının Artvin karşısında iyi bir sonuç alacağına inandığını söyledi. Geçtiğimiz sezon aynı grupta yer aldıkları ve grubu lider bitiren Artvin 7 Martspor’dan alacakları bir rövanşın bulunduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Geçen sene ekibimiz çok tecrübesizdi bu tecrübesizliğimiz nedeniyle de Artvin takımına iki müsabakada da mağlup olmuştuk. Ancak bu senede takımımız geçen senenin çok üstünde bir durumda. Her hafta bizim için yeni bir tecrübe oluyor ve takımım performansının her hafta üzerine koyarak arttırıyor. Bu nedenle bugün oynayacağımız Artvin maçı geçen seneki gibi olmayacak. Güçlü rakibimizi bugün yeneceğiz ve geçen senenin rövanşını alırken, ligde de bir seri yakalayacağız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kızlar Artvin’i Konuk Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MÜSABAKALAR BUGÜN
MÜSABAKALAR BUGÜN
Sorgun İstanbul karşısında
Sorgun İstanbul karşısında
Ağrı’nın konuğu Yozgatspor
Ağrı’nın konuğu Yozgatspor
KIZLARDAN KADINA ŞiDDETE HAYIR MESAJI
KIZLARDAN KADINA ŞiDDETE HAYIR MESAJI
Yozgat ASP Artvin’i bekliyor
Yozgat ASP Artvin’i bekliyor
Yozgatspor Ağrı’da
Yozgatspor Ağrı’da
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim