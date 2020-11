Kızlar Artvin’i konuk ediyor

Geçtiğimiz sezon ikinci ligde aynı grupta mücadele eden ve grupta ilk iki sırayı paylaşarak birinci ligi birlikte yükselen Yozgat Aile ve Sosyal Politiklar Gençlikspor takımı ile Artvin 7 Martspor takımı bugün Yozgat’ta puan mücadelesi verecek. Güçlü rakibini yenerek ligde seri yakalamak isteyen Yozgat Aile ve Sosyal Politiklar Gençlikspor takımı aynı zamanda da geçen senenin rövanşını da almak istiyor. Antrenör Enis Atmaca, her hafta yeni bir tecrübe kazanan ve performansını üstüne koyarak arttıran takımının Artvin karşısında iyi bir sonuç alacağına inandığını söyledi. Geçtiğimiz sezon aynı grupta yer aldıkları ve grubu lider bitiren Artvin 7 Martspor’dan alacakları bir rövanşın bulunduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Geçen sene ekibimiz çok tecrübesizdi bu tecrübesizliğimiz nedeniyle de Artvin takımına iki müsabakada da mağlup olmuştuk. Ancak bu senede takımımız geçen senenin çok üstünde bir durumda. Her hafta bizim için yeni bir tecrübe oluyor ve takımım performansının her hafta üzerine koyarak arttırıyor. Bu nedenle bugün oynayacağımız Artvin maçı geçen seneki gibi olmayacak. Güçlü rakibimizi bugün yeneceğiz ve geçen senenin rövanşını alırken, ligde de bir seri yakalayacağız’’ dedi.