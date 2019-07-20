Kızlar aralıksız çalışıyor

Lige katılım paylarını yatırmalarına karşılık lige devam edilip edilmemesi noktasında kesin bir kararın verilmediği Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Yozgatlı sporcular ile çalışmalar devam ediyor. Geçen sene tecrübe kazanan ve bu sene eğer lige devam edilmesi durumunda çok daha iyi yerlere gelmeyi hedefleyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bunun için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, sezon bitmesine karşılık sporcuları ile çalışmaları aksatmadan devam ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz sezonun kendileri için bir tecrübe sezonu olduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Bu sezon çok daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Çok iyi genç sporculardan oluşan takımımız geçtiğimiz sezon ligde tecrübe kazandı. Bir oyuncu hariç tamamı alt yapımızdan yetişen oyuncu grubu ile ilk defe mücadele ettiğimiz ligde bana göre çok büyük başarıların altına imza attık. Birçok güçlü kulübü geride bırakarak ligi 3’üncü sırada bitirme başarısını gösterdik. Bu sezonun çok daha iyi olacağına inanıyorum’’ dedi.