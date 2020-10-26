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Kızalar Tekirdağ’da kayıp

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı şampiyonluk mücadelesi veren Tekirdağspor ile oynadığı müsabakayı 36-22 kaybetti.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:01
Kızalar Tekirdağ’da kayıp

Ligde ilk dört haftada şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla karşı karşıya gelen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı galibiyete hasret kaldı. Tekirdağspor karşısında oyuna iyi başlayan ve özellikle müsabakanın ilk yarısında rakibi ile başa baş bir mücadele ortaya koyan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, müsabakanın ikinci yarısında yorgunluk belirtileri ortaya çıkıncı rakip Tekirdağspor oyunun kontrolünü ele aldı. Hem ofansta hem de defansta sıkıntılı dakikalar yaşayan Yozgat temsilcisi müsabakanın ilk yarısı 17-10 geride kapatırken, müsabakayı da 36-22 kaybetti. 

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Kızalar Tekirdağ’da Kayıp
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