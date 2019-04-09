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Kız takımımız Ankara’da

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi’nde normal sezonu Üçüncü sırada tamamlayarak Birinci Lige yükselme Play-Off müsabakalarını oynamaya hak kazanan Aile Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının minik kızları grup müsabakaları için dün Ankara’ya gitti.

Kız takımımız Ankara’da

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi’nde normal sezonu Üçüncü sırada tamamlayarak Birinci Lige yükselme Play-Off müsabakalarını oynamaya hak kazanan Aile Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının minik kızları grup müsabakaları için dün Ankara’ya gitti.

09 Nisan 2019 Salı 00:00
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Kız takımımız Ankara’da

 Antrenör Enis Atmaca gözetiminde grup müsabakalarının hazırlıklarını tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor küçük kadın takımı dün Ankara’ya gitti. Grup müsabakalarından Gölbaşı Belediyespor ve Turgutlu Belediyespor takımları ile karşı karşıya gelecek olan kırmızı siyahlı ekipte hedef bir üst tura çıkabilmek. Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Ankara’da gerçekleştirilecek olan grup müsabakaları iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Grup müsabakalarında hedeflerinin grup birinciliği olduğunu vurgulayan Atmaca, ‘’Müsabakalarda rakiplerimizi yenerek bir üst tura çıkmak istiyoruz. Çok iyi bir takımımız var ve bunu başarabilecek güçteyiz’’ dedi.

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