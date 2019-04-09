Kız takımımız Ankara’da

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde grup müsabakalarının hazırlıklarını tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor küçük kadın takımı dün Ankara’ya gitti. Grup müsabakalarından Gölbaşı Belediyespor ve Turgutlu Belediyespor takımları ile karşı karşıya gelecek olan kırmızı siyahlı ekipte hedef bir üst tura çıkabilmek. Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Ankara’da gerçekleştirilecek olan grup müsabakaları iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Grup müsabakalarında hedeflerinin grup birinciliği olduğunu vurgulayan Atmaca, ‘’Müsabakalarda rakiplerimizi yenerek bir üst tura çıkmak istiyoruz. Çok iyi bir takımımız var ve bunu başarabilecek güçteyiz’’ dedi.