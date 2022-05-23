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Kick-Boksta tarih yazdık

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Kick-Boks Dünya Şampiyonası'nda 10 sporcu ile temsil edilen Yozgat, 6 madalya ile tarih yazdı.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:40
Kick-Boksta tarih yazdık

52 ülkenin katılım sağladığı ve 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Kick-Boks Dünya Kupası Şampiyonası'nda Yozgat'ı 10 sporcu temsil etti. 55 kiloda Betül Zararsız kadınlarda Dünya 1’incisi, 89 kiloda Ebubekir Avcı erkeklerde Dünya 2'ncisi, 56 kiloda Zehra Daştan kadınlarda Dünya 2'ncisi, 55 kiloda Tuğba Önan kadınlarda Dünya 3'üncüsü, 48 kiloda Ebru Çetin kadınlarda Dünya 3'üncüsü ve 60 kiloda Beytullah Kılıç erkeklerde Dünya 3'üncüsü oldu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Ülkemizi ve Yozgat'ımızı temsil eden gençlerimizi tebrik eder, emeklerinden dolayı Antrenörler Yunus Avcı ve Mustafa Zararsız’a teşekkür ederiz’’ dedi. •Haber Merkezi•

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