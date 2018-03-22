Kick-Bokscular madalya için gitti

Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız gözetiminde 50 kiloda Betül Zararsız, 57 kiloda Ubeydullah Yılmaz Sinop’ta düzenlenen Türkiye gençler Kick-Boks şampiyonasına katılan Yozgatlı sporcular Türkiye çapında derece elde etmek istiyor. Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız, Sinop’ta gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonasına Yozgat’ı temsilen iki sporcu ile katıldıklarını söyledi. Yarın sona erecek olan müsabakalardan madalya ile dönmek istediğini vurgulayan Zararsız, ‘’Daha önceki katıldığımız turnuvalarda madalya ile dönmeyi başarmıştık. Kızlarda Betül, erkeklerde ise Ubeydullah ile Türkiye şampiyonasına katılıyoruz. İkisinden de beklentim yüksek. Türkiye şampiyonu olup döneceğimize inanıyorum’’ dedi.