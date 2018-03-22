Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117651
ALTIN
167.415
DOLAR
3.9258
STERLİN
5.5270
EURO
4.8136

Kick-Bokscular madalya için gitti

SİNOP’ta düzenlenecek olan Türkiye gençler Kick-Boks şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılacak olan Kick-Bokscülerin hedefi madalya.

Kick-Bokscular madalya için gitti

SİNOP’ta düzenlenecek olan Türkiye gençler Kick-Boks şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılacak olan Kick-Bokscülerin hedefi madalya.

22 Mart 2018 Perşembe 07:00
0 Okunma
Kick-Bokscular madalya için gitti

Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız gözetiminde 50 kiloda Betül Zararsız, 57 kiloda Ubeydullah Yılmaz Sinop’ta düzenlenen Türkiye gençler Kick-Boks şampiyonasına katılan Yozgatlı sporcular Türkiye çapında derece elde etmek istiyor. Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız, Sinop’ta gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonasına Yozgat’ı temsilen iki sporcu ile katıldıklarını söyledi. Yarın sona erecek olan müsabakalardan madalya ile dönmek istediğini vurgulayan Zararsız, ‘’Daha önceki katıldığımız turnuvalarda madalya ile dönmeyi başarmıştık. Kızlarda Betül, erkeklerde ise Ubeydullah ile Türkiye şampiyonasına katılıyoruz. İkisinden de beklentim yüksek. Türkiye şampiyonu olup döneceğimize inanıyorum’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Voleybol’da kızlar Tecrübe kazandı
Voleybol’da kızlar Tecrübe kazandı
Bozok, gençleriyle kazandı
Bozok, gençleriyle kazandı
Akın ilkleri yaşadı
Akın ilkleri yaşadı
Jovan haber bekliyor
Jovan haber bekliyor
Jovan haber bekliyor
Jovan haber bekliyor
Bozokspor Nevşehir yolcusu
Bozokspor Nevşehir yolcusu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim