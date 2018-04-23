Keremcan Sorgun’da

Daha önce pasör Göktuğ Şeref ile anlaşan Sorgun Belediyespor yönetimi şimdide köşe oyun kurucu Keremcan Acar’ı renklerine bağladı. Geçen sezon Düzce Belediyespor’da başarılı bir sezon geçiren Keremcan Acar, Tofaş’ın alt yapısından yetişti. Daha sonra sırasıyla Maliye, İnegöl Belediyesi, Torul, Tofaş, Sivas 4 Eylül ve son olarak Düzce Belediyesi formalarını giyen tecrübeli oyuncu Birinci Lig’de Sorgun Belediyespor’un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.