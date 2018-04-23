Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110932
ALTIN
175.230
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.7077
EURO
4.9812

Keremcan Sorgun’da

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor yönetimi transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Keremcan Sorgun’da

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor yönetimi transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
1 Okunma
Keremcan Sorgun’da

Daha önce pasör Göktuğ Şeref ile anlaşan Sorgun Belediyespor yönetimi şimdide köşe oyun kurucu Keremcan Acar’ı renklerine bağladı. Geçen sezon Düzce Belediyespor’da başarılı bir sezon geçiren Keremcan Acar, Tofaş’ın alt yapısından yetişti. Daha sonra sırasıyla Maliye, İnegöl Belediyesi, Torul, Tofaş, Sivas 4 Eylül ve son olarak Düzce Belediyesi formalarını giyen tecrübeli oyuncu Birinci Lig’de Sorgun Belediyespor’un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Mangala’da Paşaköy farkı
Mangala’da Paşaköy farkı
Tekvandoya ilgi artıyor
Tekvandoya ilgi artıyor
BOZOK TOKAT’LADI
BOZOK TOKAT’LADI
Güreş Finalleri tamamlandı
Güreş Finalleri tamamlandı
Yemenoğlu dolu dizgin
Yemenoğlu dolu dizgin
Kazandılar
Kazandılar

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim