Kayaalp’ten açıklama

Bazı Ajanslar tarafından servis edilen haberlerin yanlış olduğunu ileri süren Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, kazanın nasıl olduğunu anlattı. Kayaalp, yaptığı açıklamada sosyal medyada ve gazetelerde yalan-yanlış haberler, yorumlar yüzünden açıklama yapmak zorunluluğu hissettiğini söyledi. Öncelikle vefat eden şahsa Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı dileyinde bulunan Kayaalp, suçun kimde olursa olsun hiç bir canın kaybından önemli olmadığını kaydetti. Kayaalp, ‘’Yozgat'ta bulunan bir ulusal basının, benim ülkemizi temsil eden bir sporcu olduğumu, acele yapacakları haber yüzünden zor duruma düşeceğimi umursamaksızın ismim haber niteliği taşıdığı için hızlı ve araştırılmadan, haberim paylaşılsın diye bilinçsiz yapılarak servis edilen haberler yüzünden halk nezdinde zor duruma düşürmüşlerdir. Olaydan 15-20 dakika sonra gelen Savcımıza olayın nasıl gerçekleştiği konusunda vermiş olduğum ifadem neyse bir sonraki günde verdiğim resmi ifademde birebir aynıdır. Eğer aksi bir durum var ise sayın savcımızı sizlerin huzurunda görevini yapmaya davet ediyorum. Olay aynen şöyle gerçekleşti. Arkadaşımın düğüne katılmak için gitmiş olduğum memleketimde ailemi ziyaret etmek için arkadaşlarımla birlikte köyüme gittim 3-4 saat köyde kaldıktan sonra ailemin yanından ayrılarak güreşçi olarak yetiştiğim Güreş Eğitim Merkezi'ne doğru gitmek için yola çıktım. Hiç bir acele edilecek bir durum yoktu kurallara uyarak Yozgat'a doğru 60-70 kilometre hızımla anayolda seyir halindeydim. Çok karanlık bir yoldu ve acelemiz de yoktu zaten. Yozgatlı hemşehrilerim de bilirler ki o yol asfaltının siyah olması, ışıkların da olmamasından dolayı zifiri karanlık. Ben sol şeritte ilerlerken merhum şahıs Çalatlı köyü Yozgat tarafı çıkışında bulunan Coşkunlar fabrikası önünde birden önümüze çıkıvermiştir. Şahsı görmemle direksiyonu sola kırmam 1 saniyelik bir olaydı ki sol şeritte olmama rağmen bu olay gerçekleşmiştir. Merhum şahıs benim sağ çamurluğuma çarpmıştır, biz ne olduğunu anlayamadan aniden gelişti her şey. Kenara çektim ve park ettim. Şahsı derhal hastaneye yetiştirmek düşüncesiyle hızla arabadan inip olay yerine doğru yürümeye başladık, dediğim gibi çok karanlık bir yol olması ve şahsın siyah kıyafetli olmasından mütevellit görmekte zorlandık telefonlarımızın flaşını açtık. Tam o sırada arkadan gelen tırın ışığıyla şahsı fark ettik oturur ve kolunu tutar vaziyetteydi. O an merhum şahıs da tırın kendisine geldiğini görünce elini kaldırdı durması için, biz de hemen kendi can güvenliğimizi bile düşünmeden yola atladık tır şoförünü durdurabilmek için kollarımızı kaldırdık, bağırdık. Şahsı tırın önünden çekmeyi düşündüm o an ama zaman olarak yetişmem imkansızdı. Maalesef Merhum şahıs tırın altına girince tır durabildi. Zaten fabrikadaki görgü şahitleri de merhumun oturur vaziyette kolunu tuttuğunu ve iyi olduğunu tırın durması için elini kaldırdığını ve bizim uğraşımızı görmüş karakolda beyanlarında belirtmişlerdir. Burada tır şoförünün de yapabileceği bir şey yoktu. Onu suçlamak gibi olmasın, dediğim gibi şahsın kıyafetleri ve asfalt simsiyahtı, hiçbir ışık yoktu bu durumlar görüş mesafesini kısıtlıyordu zaten. Hemen merhum şahsa yardıma koştuk. Tır şoförüne tırı geri almasını söyledik. O da 1-2 metre tırı geri aldı, merhum şahıs tırın altından açığa çıktı biraz hareket etti ve maalesef vefat etti. Sonrasında sağlık ekipleri, polis jandarma ve savcımız görevlerini yapmak için olay yerine geldiler, olayın araştırılması, görgü tanıklarının dinlenmesi sonrası bilirkişi raporlarında hızımın kurallara uygun olduğu yolun ışıksız olması, kıyafetlerinin siyah olması, yaya geçidinin olmaması, 150 metre ilerde alt geçidinin olması göz önünde bulundurularak yüzde 100 merhum yayanın suçlu olduğu anlaşılmıştır. Herkese saygılarımla. Beni anlamadan dinlemeden suçlayanlar umarım bu olay sizlerin başına gelmez, gelirse de beni o zaman daha iyi anlarsınız’’ dedi. Haber Merkezi