Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96455
ALTIN
223.181
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3967
EURO
6.5275

Kayaalp yılın sporcusu seçildi

ANKARA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Amatör Spor Haftası Ödül Töreni’nde Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ödüle layık görüldü.

Kayaalp yılın sporcusu seçildi

ANKARA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Amatör Spor Haftası Ödül Töreni’nde Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ödüle layık görüldü.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
11 Okunma
Kayaalp yılın sporcusu seçildi

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde yılın sporcusu kategorisinde ASKİ Spor Kulübünde güreşen Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp ile takım arkadaşı Taha Akgül ödül aldı. Kayaalp, yılın sporcusu ödülüne layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu bu ödüle layık olmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Önünde yaklaşan bir dünya şampiyonasının olduğunu hatırlatan Kayaalp, bu şampiyonada da altın madalya kazanıp istiklal marşımızı okutup bayrağımızı gönlere çektirmek istediğini ifade etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
STATTA SONA GELiNDi
STATTA SONA GELiNDi
TEK MAÇ SORGUN’UN
TEK MAÇ SORGUN’UN
Bozok yarın toplanıyor
Bozok yarın toplanıyor
Hazırlıklar Pazartesi başlayacak
Hazırlıklar Pazartesi başlayacak
Hazırlıklar Pazartesi başlayacak
Hazırlıklar Pazartesi başlayacak
HAZIRLIKLAR ERKEN BAŞLADI
HAZIRLIKLAR ERKEN BAŞLADI

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim