Kayaalp yılın sporcusu seçildi

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde yılın sporcusu kategorisinde ASKİ Spor Kulübünde güreşen Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp ile takım arkadaşı Taha Akgül ödül aldı. Kayaalp, yılın sporcusu ödülüne layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu bu ödüle layık olmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Önünde yaklaşan bir dünya şampiyonasının olduğunu hatırlatan Kayaalp, bu şampiyonada da altın madalya kazanıp istiklal marşımızı okutup bayrağımızı gönlere çektirmek istediğini ifade etti.