Kayaalp, Yılın Sporcusu

Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor rganizasyonlarından biri olan ve Gillette-Milliyet ortaklığında 5. kez düzenlenen “Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni Volkswagen Arena’da yapıldı. Yozgatlı Milli güreşçimiz Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülünün sahibi oldu. Kayaalp ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı. Yozgatlı Güreşçi Rıza Kayaalp küçük yaşlarda bu spora başladığında en büyük hedefinin bu güzel ülkeye madalyalar kazandırmak olduğunu söyledi. Bugün geldiği noktada sayısız madalyalar kazandığını dile getiren Kayaalp, ‘’Defalarca Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. İki olimpiyat madalyasının sahibi oldum. Biri gümüş diğeri bronz madalyaydı. Tek hedefim Tokyo Olimpiyatlarında tek eksiğim olan altın madalyayı kazanmak’’ dedi. Rıza Kayaalp kazandığı ödülü ailesi, eşi ve 2 aylık kızları adına aldığını sözlerine ekledi.