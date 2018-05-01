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Kayaalp Yarı finallerde

RUSYA Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen organizasyona Türk Milli Takımı ile katılan Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp turnuvanın ilk gününde rakibini yenerek yarı finale yükselmeyi başardı.

Kayaalp Yarı finallerde

RUSYA Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen organizasyona Türk Milli Takımı ile katılan Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp turnuvanın ilk gününde rakibini yenerek yarı finale yükselmeyi başardı.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Kayaalp Yarı finallerde

Grekoromen stilde daha önce 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan 130 kiloda Yozgatlı gürşeçi Rıza Kayaalp ilk maçında geçen yıl Sırbistan'da ki Avrupa şampiyonasında finalde yendiği Macar Balint Lam ile karşı karşıya geldi. Üst üste 7, toplamda 8. Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Rıza Kayaalp, rakibini 2 dakikalık süre içerisinde 9-0 sayı tuşuyla geçerek çeyrek finale çıktı. Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Belaruslu Georgi Chugoshvili ile mücadele etti. Kendini fazla yormayan milli sporcumuz rakibini 5-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Rıza Kayaalp, yarı finalde Rumen Alin Alexuc Ciurariu ile karşı karşıya gelecek. 

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