KAYAALP REKOR KIRDI

Başkent Nur Sultan'daki şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı. Barys Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da kota alan Rıza Kayaalp, Küba asıllı Şilili dünya üçüncüsü Yasmani Acosta Fernandez ile Çinli Lingzhe Meng'i 4-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı. Milli güreşçi, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde ise Alman Eduard Popp'u 4-1 yenmişti. Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Olimpiyat ikincisi Rıza, grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş'tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi oldu. Milli güreşçi, daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. Rıza Kayaalp, ayrıca bu yıl Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.

KENDİMİ DÜŞÜNMÜYORUM

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayaalp, '’15. ay önce Avrupa'da yaşadık. Bu 10. yılım oldu. Büyüklerde güreşlerde. Ve sekiz dünya madalyası, 10 Avrupa madalyası, 2 tane de olimpiyat madalyası kazandırdım ülkeme. Çok mutluyum, gururluyum. 4’üncü kez bu mutluluğu tekrardan yaşadım. Allah bunu da nasip etti bana. Çok mutluyum. Türk halkına hediyemiz olsun. Her şey onlar için. İnan gram kendimizi düşünmüyoruz. Sadece bu bayrağı, bu halkı en iyi şekilde temsil etmek amacımız. Çünkü bundan önce bunu birçok kez yaptık. Ve bizden beklentiler tabii ki yenisini kazandırmaktı. Ne mutlu ki burada son gün bu mutluluğu yaşadık’’ dedi. 4’üncü kez şampiyon olarak tarihe geçen sporcumuzu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak tebrik etti.

