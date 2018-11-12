KARTALIN KEYFi YERiNDE

Kırmızı siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri Sabahattin Genç, Hüseyin Çelik, Esosa Priestley, Mehmet Şükrü Önder kaydetti. Kastamonu Hasan Doğan Tesisleri oynanan karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı siyahlı ekip, oldukça zor anlar yaşadı. Kaleci Cengiz Karaaslan kalesinde adeta devleşerek, rakip takım forvetine gol fırsatı tanımadı. Sabahattin Genç ise, ilk yarının bitimine doğru attığı gol ile ev sahibi takımın direncini kırıp, takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı. Kastamonu İl Özel İdaresi Köy Hizmetlerispor ile Yozgatspor arasında oynanan 8’inci hafta mücadelesini 3 bölgeden dört hakem yönetti. Karşılaşmada Çankırı bölgesinden Kerim Çataklı düdük çaldı. Yardımcılıklarını Çorum bölgesinden Mertcan Yener, Oğuzhan Kocaçoban yaptı. Maçta Karabük bölgesinden Burak Demirkıran dördüncü hakem olarak görev aldı. Karşılaşmada düdük çalan Kerim Çataklı’nın bu sezon ilk kez lig maçı yönettiği bildirildi. Ligde liderliğini sürdüren ve şampiyonluğun en büyük favorisi olan Yozgatspor, zorlu Kastamonu deplasmanında mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıktı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında etkili olmaya çalışan kırmızı siyahlı takımın Kastamonu ekibinin yakaladığı gol fırsatları ile sıkıntılı dakikalar yaşadı. Yozgatspor’da kaleci Cengiz Karaaslan, üç net gol pozisyonunu önlerken, farklı galibiyetin mimarlarından oldu. Şah Kartalının beklediği gol ilk yarının son düdüğünden hemen önce geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Erol Koç’un ortasında Sabahattih Genç, önünde bulduğu topu ağlara göndererek ilk 45 dakikanın skorunu belirleyen golü attı. Yozgatspor’a 1-0 öne geçti. İkinci gol ise, ikinci yarının ilk dakikası içerisinde geldi. Bu dakika içerisinde Esosa aldığı topla ceza alanı içerisine girdi. Hüseyin Çelik’e alda at dercesine pas çıkardı. Hüseyin, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek kırmızı siyahlı ekibin 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 75’inci dakikada Kastamonu İl Özel İdaresi Köy Hizmetlerispor’un savunma güvenliği bıraktığı anlarda Yozgatspor üçüncü golü buldu. Bu dakika içerisinde Burak Emre Kayan’ın pasıyla topla buluşan Esosa fileleri havalandırırak skoru 3-0’a taşıdı. 86’ıncı dakikada Yozgatspor atağında Mehmet Şükrü ile İria verkaça girdi. Topla en son buluşan Mehmet Şükrü Önder, sert bir vuruşla fileleri havalandırarak, skoru 4-0 taşıyıp, maçın skorunu da belirledi. Şah Kartalı, ligde oynadığı 7’inci maçını da kazanarak puanını 21’e yükselip, zirvedeki yerini sağlama aldı.