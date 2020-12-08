Kaptana ziyaret

Çengelköy Futbol Yatırımları takımı ile oynadıkları müsabakada kaleci Bilal ile çarpışan ve sol ayağı kırılan kaptan Burak Altunay, geçtiğimiz günlerde Yozgat Şehir Hastanesinde ameliyat olmuştu. Halen Yozgat Şehir Hastanesinde tedavisine devam edilen başarılı sporcuyu Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan, İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çiçek ve İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Mehmet Küçükaslan yatmış olduğu serviste ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.