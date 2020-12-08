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Kaptana ziyaret

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un başarılı kaptanı Burak Altunay’ı Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan ve hastane yönetimi ziyaret etti.

08 Aralık 2020 Salı 00:17
Kaptana ziyaret

Çengelköy Futbol Yatırımları takımı ile oynadıkları müsabakada kaleci Bilal ile çarpışan ve sol ayağı kırılan kaptan Burak Altunay, geçtiğimiz günlerde Yozgat Şehir Hastanesinde ameliyat olmuştu. Halen Yozgat Şehir Hastanesinde tedavisine devam edilen başarılı sporcuyu Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan, İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çiçek ve İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Mehmet Küçükaslan yatmış olduğu serviste ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

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Kaptana Ziyaret
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