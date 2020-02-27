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Kaptan umutlu

YOZGATSPOR’un başarılı kaptanı Uğur Erdoğan, Cumartesi günü deplasmanda Halide Edip Adıvarspor ile oynayacakları müsabakadan galibiyet ile dönerek kendilerine güvenenlerin o güvenini boşa çıkarmayacaklarını söyledi.

27 Şubat 2020 Perşembe 03:03
Kaptan umutlu

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un başarılı orta saha oyuncusu ve kaptanı Uğur Erdoğan, amaçlarının öncelikle ligde kalmak olduğunu söyledi. Taraftarlarının desteği ile iyi sonuçlar aldıklarını dile getiren Erdoğan, ‘’Taraftarlarımızın hepsine de bizlere oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. 2-3 maçta takımımın yanında olamadım. Bu hafta artık bende takımıma destek olunca Allah’ın izniyle Halide Edip Adıvarspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanacağız ve biraz daha rahatlayacağız. Sonuçta iki takım içinde çok önemli bir müsabaka. Rakibimiz ile aynı puandayız benim ve arkadaşlarımızın mücadelesi ve taraftarımızın desteği ile bu müsabakayı da kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz’’ dedi.

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Kaptan Umutlu
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