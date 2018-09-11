KAMP TAMAMLANIYOR

Önceki gün oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazanarak moral bulan kırmızı siyahlı ekip, bugün oynayacağı karşılaşmadan da iyi bir sonuç alarak, taraftarlarına lig için umut vermek istiyor. Kırmızı siyahlı ekip, Sandıklı ile oynadığı hazırlık maçında Murat Kürüm, Mert ve Prestley attığı gollerle galibiyete ulaştı. Sandıklı’nın tek golünü ise daha önce Yozgatspor formasını da giyen Mehmet Şükrü Önder kaydetti. Yozgatspor, bugün oynayacağı hazırlık maçının ardından kullanacağı izin sonrasında Yozgat’ta toplanıp, lig hazırlıklarına başlayacak. Deplasmanda Çankırıspor ile oynayacağı ligin ilk hafta maçı öncesinde kadrosuna takviye yapacak olan kırmızı siyahlı ekibin yönetimi, bazı futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor.