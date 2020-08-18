Kamp programı netleşiyor

Bugün anlaşma sağlanan oyuncular ile birlikte yaptıkları seçmelerde beğendiklerin oyuncuların kulüp binasında olacağını dile getiren Tinel, ‘’Öğle saatlerinde kulüp binasında oyuncularımız ile bir araya geleceğiz. Yeni sezonda yapacaklarımız konusunda sohbet ettikten sonra yeni sezon kamp programını belirleyeceğiz. Bugün ilk idmanımızı saat 17.00’dan sonra kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında yapacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirerek lige hazır hale geleceğiz’’ dedi.