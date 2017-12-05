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-Kamp programı belli oldu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da devre arası kamp programı belli oldu. 

-Kamp programı belli oldu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da devre arası kamp programı belli oldu. 

05 Aralık 2017 Salı 07:05
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-Kamp programı belli oldu

Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün,  27 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında Antalya’da kamp yapacaklarını söyledi.
Kamp süresince 3 hazırlık maçı yapmayı planladıklarını dile getiren Akgün, ligde kalan iki maçlarını da kazanarak, ikinci yarıya avantajlı girmek istediklerini belirtti. Akgün, ligin yüksek atmosfer içerisinde geçtiğine vurgu yaparak, Aksaray karşısında aldıkları mağlubiyetin kendilerini son derece üzdüğünü ifade etti. Ligde Belen Belediyespor ve Kayseri Şekerspor ile oynayacakları maçları kazanarak, ikinci yarıya girmek istediklerini kaydeden Akgün, takıma takviye konusunda da çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.

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