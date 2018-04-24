Kamp Eğitim Merkezi’ne proje

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nin çürük raporu verilip yıkılmasının ardından 2016 yılında Yozgat’a Kamp Eğitim Merkezi adı altında verilen yatırımın akıbetinin şuanda proje aşamasında olduğunu söyledi. Güneşer, Spor Vadisi bölgesinde Kirazlı İki göledinin tam üzerinde İl Özel İdaresi tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilen 20 bin metre karelik alana oraya mahsus olmak üzere yeni bir proje yapıldığını dile getirdi. 200 kişilik bir merkez olacağını vurgulayan Güreşer, ‘’Buranın yarısını Güreş Eğitim Merkezi olarak kullanacağız, yarısını da Federasyonların veya diğer takımların ilimizde kamp yerini sağlamak amacıyla büyük bir proje. Bu proje ilimize büyük bir değer katacak, bulunduğu mevki olarak ta, rakım ve oksijen açısından çok iyi bir yerde. Türkiye genelinde bütün kulüpler burada kamp yapmak için sıraya girecekler. İnşallah yılsonuna kadar oranın ihalesi yapılır ve önümüzdeki yılda başlanır ve 2020 yılına kadar tamamlanır diye düşünüyoruz’’ dedi.