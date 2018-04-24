Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110932
ALTIN
175.003
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7275
EURO
4.9845

Kamp Eğitim Merkezi’ne proje

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterirken, çürük raporu verilen 2016 yılında yıkılan Güreş Eğimin Merkezi’nin Yozgat’ta tekrar tam anlamıyla faaliyete geçmesi için 2016 yılında yatırım programına alınan kamp eğitim merkezinde proje aşamasına geçildi.

Kamp Eğitim Merkezi’ne proje

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterirken, çürük raporu verilen 2016 yılında yıkılan Güreş Eğimin Merkezi’nin Yozgat’ta tekrar tam anlamıyla faaliyete geçmesi için 2016 yılında yatırım programına alınan kamp eğitim merkezinde proje aşamasına geçildi.

24 Nisan 2018 Salı 07:00
17 Okunma
Kamp Eğitim Merkezi’ne proje

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nin çürük raporu verilip yıkılmasının ardından 2016 yılında Yozgat’a Kamp Eğitim Merkezi adı altında verilen yatırımın akıbetinin şuanda proje aşamasında olduğunu söyledi. Güneşer, Spor Vadisi bölgesinde Kirazlı İki göledinin tam üzerinde İl Özel İdaresi tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilen 20 bin metre karelik alana oraya mahsus olmak üzere yeni bir proje yapıldığını dile getirdi. 200 kişilik bir merkez olacağını vurgulayan Güreşer, ‘’Buranın yarısını Güreş Eğitim Merkezi olarak kullanacağız, yarısını da Federasyonların veya diğer takımların ilimizde kamp yerini sağlamak amacıyla büyük bir proje. Bu proje ilimize büyük bir değer katacak, bulunduğu mevki olarak ta, rakım ve oksijen açısından çok iyi bir yerde. Türkiye genelinde bütün kulüpler burada kamp yapmak için sıraya girecekler. İnşallah yılsonuna kadar oranın ihalesi yapılır ve önümüzdeki yılda başlanır ve 2020 yılına kadar tamamlanır diye düşünüyoruz’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Küçükler Muğla yolcusu
Küçükler Muğla yolcusu
Altyapı ligine hazırlanıyorlar
Altyapı ligine hazırlanıyorlar
Hentbolda alt sıralar karıştı
Hentbolda alt sıralar karıştı
Çekerek arayı açtı
Çekerek arayı açtı
Mangala’da Paşaköy farkı
Mangala’da Paşaköy farkı
Tekvandoya ilgi artıyor
Tekvandoya ilgi artıyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim