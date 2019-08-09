KAMP BiTiYOR

Yaklaşık 15 gündür Afyonkarahisar’da ikinci dönem kamp çalışmalarını sürdüren kırımız siyahlı ekip, kamp boyunca üç hazırlık müsabakası oynadı. Oynadığı hazırlık müsabakalarının ikisinden beraberlik birini ise galibiyet ile tamamlayan kırmızı siyahlı ekip yarın kampını tamamlayacak. İki gün izin kullanacak olan kırmızı siyahlı oyuncuların Salı günü Yozgat’ta toplanmaları bekleniyor. Teknik direktör Fatih Kavlak ile tecrübeli oyuncu Murat Kürüm arasında yaşanan gerginlik ve Murat Kürüm’ün takımdan ayrılmasının damga vurduğu kamp çalışmalarında denemeye alınan bazı oyuncular ile resmi sözleşme imzalanırken, bir çok tecrübeli oyuncu da Afyonkarahisar kampına dahil oldu.