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Kale Köseci’ye emanet

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da kaleci Göksal’ın sakatlanması nedeniyle kale Mustafa Köseci’ye emanet edilecek.

14 Mart 2020 Cumartesi 03:37
Kale Köseci’ye emanet

Hafta içerisinde yapılan antrenman sırasında bir hava topu mücadelesinde Mehmet Akif ile çarpışan kaleci Göksal’ın elmacık kemiği kırılmıştı. Ameliyat olan başarılı oyuncunun ise en az dört hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti. Devre arasında kırmızı siyahlı ekibe katılan tecrübeli kaleci Mustafa Köseci, Göksal’ın sakatlanmasından dolayı kırmızı siyahlı kaleyi Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile oynanacak olan müsabakada koruyacak. Başarılı file bekçisi Mustafa Köseci en son 2018 yılında Yozgatspor’un Sorgun Belediyespor ile Bölgesel Amatör Ligi baraj müsabakası oynadığı maçta Yozgatspor kalesini korumuştu. Daha sonra askerliği nedeniyle Yozgatspor ile anlaşma sağlayamayan Mustafa Köseci 2 yıl aradan sonra tekrar Yozgatspor’un kalesini devraldı. 

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Kale Köseci’ye Emanet
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