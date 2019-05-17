Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
87204
ALTIN
250.417
DOLAR
6.0238
STERLİN
7.7456
EURO
6.7331

Judo’da Yozgat’ı temsil etti

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Judo kursuna katılan işitme engelli Mahir Turgay Aksoy Engelliler Türkiye şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katıldı.

Judo’da Yozgat’ı temsil etti

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Judo kursuna katılan işitme engelli Mahir Turgay Aksoy Engelliler Türkiye şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katıldı.

17 Mayıs 2019 Cuma 00:00
23 Okunma
Judo’da Yozgat’ı temsil etti

Mersin’de gerçekleştirilen Engelliler Büyükler Judo Türkiye şampiyonasında gösterdiği performans ile göz dolduran Aksoy, 73 kiloda çıktığı minderde rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonasında ilk 5 sporcu arasına girmeyi başardı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Veysel Gezergün gözetiminde uzun süredir çalışan Mahir Turgay Aksoy, Türkiye şampiyonasında ilk beşe girme başarısını gösterdiğini bundan sonraki katılacağı turnuvalarda ise şampiyon olmak istediğini söyledi. Kendisine çok büyük desteği olan Antrenörü Veysel Gezergün’e de teşekkür eden işitme engelli sporcu, kendisini geliştirip daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını ifade etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Saraykent gözünü zirveye dikti
Saraykent gözünü zirveye dikti
Yozgatspor ulusal basında
Yozgatspor ulusal basında
Tribünde Yozgatspor atkısı
Tribünde Yozgatspor atkısı
Saha komiserleri aday kursu
Saha komiserleri aday kursu
Sporcuları tebrik etti
Sporcuları tebrik etti
Gençler Ata için yürüdüler
Gençler Ata için yürüdüler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim