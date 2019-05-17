Judo’da Yozgat’ı temsil etti

Mersin’de gerçekleştirilen Engelliler Büyükler Judo Türkiye şampiyonasında gösterdiği performans ile göz dolduran Aksoy, 73 kiloda çıktığı minderde rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonasında ilk 5 sporcu arasına girmeyi başardı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Veysel Gezergün gözetiminde uzun süredir çalışan Mahir Turgay Aksoy, Türkiye şampiyonasında ilk beşe girme başarısını gösterdiğini bundan sonraki katılacağı turnuvalarda ise şampiyon olmak istediğini söyledi. Kendisine çok büyük desteği olan Antrenörü Veysel Gezergün’e de teşekkür eden işitme engelli sporcu, kendisini geliştirip daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını ifade etti.