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Judoda Konya üstünlüğü

OKUL Sporları kapsamında Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yıldız kızlar ve erkekler Judo Grup müsabakalarına Konya ekibi damga vurdu.

Judoda Konya üstünlüğü

OKUL Sporları kapsamında Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yıldız kızlar ve erkekler Judo Grup müsabakalarına Konya ekibi damga vurdu.

30 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Judoda Konya üstünlüğü

Erkeklerde dört sıklette, kızlarda ise beş sıklette birinci olan Konya temsilcisi Yozgat’taki turnuvada adından söz ettirdi. Rıza Kayaalp Spor Salonunda gerçekleştirilen okul sporları Judo Grup müsabakalarına katılan takımlar birbirlerini yenebilmek için kıyasıya mücadele etti. Mindere çıkan sporcular rakiplerine üstünlük sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdi. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda Konya ekibi hem kızlarda hem erkeklerde topla 9 sıklette birincilik elde etmeyi başardı. Yapılana müsabakalar sonunda erkeklerde 34 kilo Konya’dan İbrahim Günter, 38 kilo Ankara’dan Selim Ilgaz, 42 kilo Konya’dan Ömer Faruk Turgutoğlu, 46 Kilo Konya’dan Kadir Bozdağ, 50 kilo Samsun’dan Abdul Gani Yaman, 55 Kilo Konya’dan Yücel Göker, 60 kilo Sinop’tan Melih Tural, 66 kilo Ordu’dan Kadir Gümele, +66 kilo Adana’dan Hikmet Yılmazel birinci oldu. Kızlarda ise, 32 kilo Ordu’dan Havişe Kir, 36 kilo Çorum’dan Sudenaz Artan, 40 kilo Konya’dan Sinem Oruç, 44 Kilo Konya’dan Şeyma Yıldırım, 48 Kilo Konya’dan Elif Ağar, 52 kilo Konya’dan Atiye Naz Apar, 57 Kilo Konya’dan Fatma Nur Birer, 63 kilo Ankara’dan Hatice Koçyiğit, +63 kilo Ordu’dan Gülsüm Ağaç birinci oldu. Dereceye giren sporcular yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. 

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