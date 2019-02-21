Jimnastikçilerimiz Türkiye Finalinde

Konya’da gerçekleştirilen İç Anadolu bölgesi Anadolu Yıldızlar Ligi Jimnastik Grup müsabakalarında gösterdikleri performans ile göz dolduran Yozgat temsilcisi takım halinde Grup üçüncüsü olma başarısı elde ederek Yozgat’ın da gururu oldular. Mersin’de gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası finallerine katılacak olan Yozgatlı Jimnastikçiler burada da başarılarını geliştirip Türkiye Şampiyonluğunu hedefliyorlar.