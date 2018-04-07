Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

İşitme Engelliler Osmaniye’de

SAĞIRLAR Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Yozgat İşitme Engelliler Spor Kulübü yarın deplasmanda oynayacağı Osmaniye İşitme Engelliler Spor Kulübü müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak bugün yola çıkacak.

İşitme Engelliler Osmaniye’de

SAĞIRLAR Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Yozgat İşitme Engelliler Spor Kulübü yarın deplasmanda oynayacağı Osmaniye İşitme Engelliler Spor Kulübü müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak bugün yola çıkacak.

07 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
2 Okunma
İşitme Engelliler Osmaniye’de

Yarın saat 13.00’da başlayacak olan müsabaka Osmaniye Merkez Spor Salon’unda oynanacak. Yozgat İşitme Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Nuri Ekici, ligin ilk haftasında kötü bir yenilgi aldıklarını telafisini ise Osmaniye karşısında yapacaklarını söyledi. Ligde yeni bir takım olduklarını hatırlatan Ekici, ‘’Yarın deplasmanda Osmaniye İşitme Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geleceğiz amacımız güçlü rakibimizi yenerek ligdeki ilk galibiyetimizi almak. Ligin yeni ekiplerinden bir tanesi olduğumuz için oyuncularımızın maç tecrübeleri yok. Ama her geçen gün daha iyiye gidiyor takımımız. Tamamı Yozgatlı işitme engelli sporculardan oluşan takımımız ilerleyen günlerde çok daha iyi duruma gelecektir’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Uzunlu’ya Spor Evi
Uzunlu’ya Spor Evi
Bozokspor İzmir karşısında
Bozokspor İzmir karşısında
Amatör heyecan sürüyor
Amatör heyecan sürüyor
Hentbolda heyecan dorukta
Hentbolda heyecan dorukta
5’inci grupta şampiyonluk haftası
5’inci grupta şampiyonluk haftası
YOZGATSPOR HAZIR
YOZGATSPOR HAZIR

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim