İşitme Engelliler Osmaniye’de

Yarın saat 13.00’da başlayacak olan müsabaka Osmaniye Merkez Spor Salon’unda oynanacak. Yozgat İşitme Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Nuri Ekici, ligin ilk haftasında kötü bir yenilgi aldıklarını telafisini ise Osmaniye karşısında yapacaklarını söyledi. Ligde yeni bir takım olduklarını hatırlatan Ekici, ‘’Yarın deplasmanda Osmaniye İşitme Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geleceğiz amacımız güçlü rakibimizi yenerek ligdeki ilk galibiyetimizi almak. Ligin yeni ekiplerinden bir tanesi olduğumuz için oyuncularımızın maç tecrübeleri yok. Ama her geçen gün daha iyiye gidiyor takımımız. Tamamı Yozgatlı işitme engelli sporculardan oluşan takımımız ilerleyen günlerde çok daha iyi duruma gelecektir’’ dedi.