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İsimleri değişti

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Şefaatli ve Yerköy Spor Salonlarının isimleri değiştirildi.

İsimleri değişti

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Şefaatli ve Yerköy Spor Salonlarının isimleri değiştirildi.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
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İsimleri değişti

Ad verme yönetmeliği kapsamında Spor Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla Şefaatli Spor Salon’unun ismi Şehit Hasan Altın Spor Salon’u, Yerköy Spor Salon’unun ismi ise Şehit Serkan Göker Spor Salon’u olarak değiştirildiği öğrenildi.
Şefaatli Spor Salon’una 15 Temmuz şehitlerinden Yozgatlı Hasan Altın’ın ismi verilirken, Yerköy Spor Salon’una ise yine 15 Temmuz şehitlerinden Yozgatlı Serkan Göker’in ismi verildi.

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