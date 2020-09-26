İnegöl hazırlıkları tamam

Ligde çıktığı ilk iki müsabakasını kaybeden sarı siyahlı ekip üçüncü sırada yer alan güçlü rakibini yenerek kötü gidişata dur demek istiyor. Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip bugün yapacağı tek idmanın ardından Bursa’ya giderek maç saatini beklemeye koyulacak. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligde oynadıkları ilk iki müsabakayı çok şanssız bir şekilde yenildiklerini söyledi. Henüz ligin başında olduklarını ve bu puan kayıplarının telafisinin bulunduğunu dile getiren Aksoy, deplasmanda İnegölspor ile oynayacakları müsabakayı mutlak suretle kazanıp kötü gidişata dur diyeceklerini ifade etti. Ligde kaybettikleri iki müsabakada da çok iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Aksoy, eksikliklerini bildiklerini ve İnegölspor karşısında daha iyi mücadele edip müsabakayı kazanacaklarını sözlerine ekledi.