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İlkerspor’dan anlamlı mesaj

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen U15 Futbol Lig’i Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe müsabakalarını ikinci sırada tamamlayan Ankara Yaşamkent İlkerspor, oynadığı müsabaka öncesinde yazdığı yazı ve açtığı Türk bayrağı ile Atatürk posteri dikkat çekti.

İlkerspor’dan anlamlı mesaj

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen U15 Futbol Lig’i Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe müsabakalarını ikinci sırada tamamlayan Ankara Yaşamkent İlkerspor, oynadığı müsabaka öncesinde yazdığı yazı ve açtığı Türk bayrağı ile Atatürk posteri dikkat çekti.

22 Mayıs 2018 Salı 07:00
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İlkerspor’dan anlamlı mesaj

19 Mayıs Ulusal Egemenlik Gençlik ve Spor Bayramının olduğu gün final müsabakasına çıkan Ankara Yaşamkent İlkerspor oyuncuları müsabaka öncesinde açtıkları Türk bayrağı, Atatürk posteri ve yazdıkları Atam İzindeyiz yazısı ile 19 Mayıs Ulusal Egemenlik Genlik ve Spor Bayram’ında anlamlı bir mesaj vermiş oldular. Ankara temsilcisinin bu hareketi tribünlerdeki taraftarlar tarafından da ayakta alkışlandı. 

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