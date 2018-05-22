İlkerspor’dan anlamlı mesaj

19 Mayıs Ulusal Egemenlik Gençlik ve Spor Bayramının olduğu gün final müsabakasına çıkan Ankara Yaşamkent İlkerspor oyuncuları müsabaka öncesinde açtıkları Türk bayrağı, Atatürk posteri ve yazdıkları Atam İzindeyiz yazısı ile 19 Mayıs Ulusal Egemenlik Genlik ve Spor Bayram’ında anlamlı bir mesaj vermiş oldular. Ankara temsilcisinin bu hareketi tribünlerdeki taraftarlar tarafından da ayakta alkışlandı.