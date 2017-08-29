İlk maç Kadirli ile

Yapılan kurna çekimi sonrasında Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK ilk maçını 24 Eylül tarihinde deplasmanda Kadirli Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci haftasında Küçüklerspor’u konuk edecek olan kırmızı siyahlı ekip, üçüncü haftayı maç yapmadan bay geçirecek. Dördüncü haftada Azatlı deplasmanına çıkacak olan Yozgatspor, sırasıyla Arsuz Karaağaçspor 1967, Talasgücü Belediyespor, Nevşehirspor Gençlik, Adana B.Ş.Bld Spor, Ceyhanspor, 68 Aksaray Belediyespor, Kilis Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
İŞTE 5'İNCİ GRUP FİKSTÜRÜ
Ceyhanspor - Adana B.Ş.Bld Spor
68 Aksaray Belediyespor - Nevşehirspor Gençlik
Kilis Belediyespor - Talasgücü Belediyespor
Belen Belediyespor - Arsuz Karaağaçspor 1967
Kayseri Şekerspor - 2005 Azatlıspor
7 Mart Kadirli Demirspor - Yozgatspor 1959 FK
Yozgatspor 1959 FK - Kürkçülerspor
2005 Azatlıspor - 7 Mart Kadirli Demirspor
Arsuz Karaağaçspor 1967 - Kayseri Şekerspor
Talasgücü Belediyespor - Belen Belediyespor
Nevşehirspor Gençlik - Kilis Belediyespor
Adana B.Ş.Bld Spor - 68 Aksaray Belediyespor
Kürkçülerspor - 2005 Azatlıspor
68 Aksaray Belediyespor - Ceyhanspor
Kilis Belediyespor - Adana B.Ş.Bld Spor
Belen Belediyespor - Nevşehirspor Gençlik
Kayseri Şekerspor - Talasgücü Belediyespor
7 Mart Kadirli Demirspor - Arsuz Karaağaçspor 1967
2005 Azatlıspor - Yozgatspor 1959 FK
Arsuz Karaağaçspor 1967 - Kürkçülerspor
Talasgücü Belediyespor - 7 Mart Kadirli Demirspor
Nevşehirspor Gençlik - Kayseri Şekerspor
Adana B.Ş.Bld Spor - Belen Belediyespor
Ceyhanspor - Kilis Belediyespor
Kürkçülerspor - Talasgücü Belediyespor
Yozgatspor 1959 FK - Arsuz Karaağaçspor 1967
Kilis Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor
Belen Belediyespor - Ceyhanspor Forma
Kayseri Şekerspor - Adana B.Ş.Bld Spor
7 Mart Kadirli Demirspor - Nevşehirspor Gençlik
Arsuz Karaağaçspor 1967 - 2005 Azatlıspor
Talasgücü Belediyespor - Yozgatspor 1959 FK
Nevşehirspor Gençlik - Kürkçülerspor
Adana B.Ş.Bld Spor - 7 Mart Kadirli Demirspor
Ceyhanspor - Kayseri Şekerspor
68 Aksaray Belediyespor - Belen Belediyespor
Kürkçülerspor - Adana B.Ş.Bld Spor
Yozgatspor 1959 FK - Nevşehirspor Gençlik
2005 Azatlıspor - Talasgücü Belediyespor
Belen Belediyespor - Kilis Belediyespor
Kayseri Şekerspor - 68 Aksaray Belediyespor
7 Mart Kadirli Demirspor – Ceyhanspor
Talasgücü Belediyespor - Arsuz Karaağaçspor 1967
Nevşehirspor Gençlik - 2005 Azatlıspor
Adana B.Ş.Bld Spor - Yozgatspor 1959 FK
Ceyhanspor - Kürkçülerspor
68 Aksaray Belediyespor - 7 Mart Kadirli Demirspor
Kilis Belediyespor - Kayseri Şekerspor
Kürkçülerspor - 68 Aksaray Belediyespor
Yozgatspor 1959 FK - Ceyhanspor
2005 Azatlıspor - Adana B.Ş.Bld Spor
Arsuz Karaağaçspor 1967 - Nevşehirspor Gençlik
Kayseri Şekerspor - Belen Belediyespor
7 Mart Kadirli Demirspor - Kilis Belediyespor
Nevşehirspor Gençlik - Talasgücü Belediyespor Forma
Adana B.Ş.Bld Spor - Arsuz Karaağaçspor 1967
Ceyhanspor - 2005 Azatlıspor Forma
68 Aksaray Belediyespor - Yozgatspor 1959 FK
Kilis Belediyespor - Kürkçülerspor Forma
Belen Belediyespor - 7 Mart Kadirli Demirspor
Kürkçülerspor - Belen Belediyespor
Yozgatspor 1959 FK - Kilis Belediyespor
2005 Azatlıspor - 68 Aksaray Belediyespor
Arsuz Karaağaçspor 1967 - Ceyhanspor
Talasgücü Belediyespor - Adana B.Ş.Bld Spor
7 Mart Kadirli Demirspor - Kayseri Şekerspor
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