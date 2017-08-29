İlk maç Kadirli ile

Yapılan kurna çekimi sonrasında Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK ilk maçını 24 Eylül tarihinde deplasmanda Kadirli Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci haftasında Küçüklerspor’u konuk edecek olan kırmızı siyahlı ekip, üçüncü haftayı maç yapmadan bay geçirecek. Dördüncü haftada Azatlı deplasmanına çıkacak olan Yozgatspor, sırasıyla Arsuz Karaağaçspor 1967, Talasgücü Belediyespor, Nevşehirspor Gençlik, Adana B.Ş.Bld Spor, Ceyhanspor, 68 Aksaray Belediyespor, Kilis Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE 5'İNCİ GRUP FİKSTÜRÜ

Ceyhanspor - Adana B.Ş.Bld Spor

68 Aksaray Belediyespor - Nevşehirspor Gençlik

Kilis Belediyespor - Talasgücü Belediyespor

Belen Belediyespor - Arsuz Karaağaçspor 1967

Kayseri Şekerspor - 2005 Azatlıspor

7 Mart Kadirli Demirspor - Yozgatspor 1959 FK

Yozgatspor 1959 FK - Kürkçülerspor

2005 Azatlıspor - 7 Mart Kadirli Demirspor

Arsuz Karaağaçspor 1967 - Kayseri Şekerspor

Talasgücü Belediyespor - Belen Belediyespor

Nevşehirspor Gençlik - Kilis Belediyespor

Adana B.Ş.Bld Spor - 68 Aksaray Belediyespor

Kürkçülerspor - 2005 Azatlıspor

68 Aksaray Belediyespor - Ceyhanspor

Kilis Belediyespor - Adana B.Ş.Bld Spor

Belen Belediyespor - Nevşehirspor Gençlik

Kayseri Şekerspor - Talasgücü Belediyespor

7 Mart Kadirli Demirspor - Arsuz Karaağaçspor 1967

2005 Azatlıspor - Yozgatspor 1959 FK

Arsuz Karaağaçspor 1967 - Kürkçülerspor

Talasgücü Belediyespor - 7 Mart Kadirli Demirspor

Nevşehirspor Gençlik - Kayseri Şekerspor

Adana B.Ş.Bld Spor - Belen Belediyespor

Ceyhanspor - Kilis Belediyespor

Kürkçülerspor - Talasgücü Belediyespor

Yozgatspor 1959 FK - Arsuz Karaağaçspor 1967

Kilis Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor

Belen Belediyespor - Ceyhanspor Forma

Kayseri Şekerspor - Adana B.Ş.Bld Spor

7 Mart Kadirli Demirspor - Nevşehirspor Gençlik

Arsuz Karaağaçspor 1967 - 2005 Azatlıspor

Talasgücü Belediyespor - Yozgatspor 1959 FK

Nevşehirspor Gençlik - Kürkçülerspor

Adana B.Ş.Bld Spor - 7 Mart Kadirli Demirspor

Ceyhanspor - Kayseri Şekerspor

68 Aksaray Belediyespor - Belen Belediyespor

Kürkçülerspor - Adana B.Ş.Bld Spor

Yozgatspor 1959 FK - Nevşehirspor Gençlik

2005 Azatlıspor - Talasgücü Belediyespor

Belen Belediyespor - Kilis Belediyespor

Kayseri Şekerspor - 68 Aksaray Belediyespor

7 Mart Kadirli Demirspor – Ceyhanspor

Talasgücü Belediyespor - Arsuz Karaağaçspor 1967

Nevşehirspor Gençlik - 2005 Azatlıspor

Adana B.Ş.Bld Spor - Yozgatspor 1959 FK

Ceyhanspor - Kürkçülerspor

68 Aksaray Belediyespor - 7 Mart Kadirli Demirspor

Kilis Belediyespor - Kayseri Şekerspor

Kürkçülerspor - 68 Aksaray Belediyespor

Yozgatspor 1959 FK - Ceyhanspor

2005 Azatlıspor - Adana B.Ş.Bld Spor

Arsuz Karaağaçspor 1967 - Nevşehirspor Gençlik

Kayseri Şekerspor - Belen Belediyespor

7 Mart Kadirli Demirspor - Kilis Belediyespor

Nevşehirspor Gençlik - Talasgücü Belediyespor Forma

Adana B.Ş.Bld Spor - Arsuz Karaağaçspor 1967

Ceyhanspor - 2005 Azatlıspor Forma

68 Aksaray Belediyespor - Yozgatspor 1959 FK

Kilis Belediyespor - Kürkçülerspor Forma

Belen Belediyespor - 7 Mart Kadirli Demirspor

Kürkçülerspor - Belen Belediyespor

Yozgatspor 1959 FK - Kilis Belediyespor

2005 Azatlıspor - 68 Aksaray Belediyespor

Arsuz Karaağaçspor 1967 - Ceyhanspor

Talasgücü Belediyespor - Adana B.Ş.Bld Spor

7 Mart Kadirli Demirspor - Kayseri Şekerspor

