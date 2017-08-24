ikinci yarıda turladı: 3-0

Müsabakanın ilk yarısında iki takımda kontrollü oynamayı seçti.

15. dakikada hızlı gelişen MKE Kırıkkalespor atağında Halit Ekinci ceza yayı üzerinde bekleyen Umut’a pasını aktardı, Umut Yozgatspor defansının arasına bıraktığı topu Abdurrahman’dan önce Kaleci Cengiz topu kontrol edince ev sahibi takım mutlak golden oldu.

20. dakikada Mesut Hür’ün sağdan ceza sahasına ortasında Oktay hiç bekletmeden topu kale önüne gönderdi, müsait durumdaki Hakkı Tosun topun gelişine sert vurdu MKE Kırıkkalespor kalecisi Engin son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısında gol olmayınca iki takımda soyunma odasına 0-0’lık skorla gitti.

İkinci yarıda oyuna ağırlığı koyan Yozgatspor, üst üste geliştirdiği ataklar ile ev sahibi takım MKE Kırıkkalespor’u bunalttı.

50. dakikada soldan gelişen Yozgatspor kontra atağında Umut Ceylan’ın ara pasında topla buluşan Mesut Hür sol çizgiye kadar indi, ceza yayında bekleyen Ali Yakup’a pasını çıkardı, tecrübeli oyuncu ceza sahası dışında yerden plaseyle kaleye gönderdiği meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

52. dakikada Yozgatspor atağında Ferhat Akgün’ün pasında topla buluşan Nizamettin, MKE Kırıkkalespor oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına girdi, Kırıkkalesporlu defans oyuncularının müdahalesi sonrasında Nizamettin yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hakkı Tosun meşin yuvarlağı Kırıkkalespor ağlarına bıraktı: 2-0

76. dakikada Ziya İstek sağdan kendi aldığı topla ev sahibi ekip Kırıkkalespor defansını çalımlayarak sıfıra kadar inde, yerden kale önüne gönderdiği pası kapan Umut Ceylan düzgün bir vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0

Müsabakada başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip MKE Kırıkkalespor’u 3-0’lık net bir skor ile yenerek ikinci tura yükseldi.

