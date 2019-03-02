İkinci amatör fikstürü çekildi

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’unda Federasyon Başkanı Hakan Bektaş ve Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç başkanlığında takım temsilcilerinin katılımı ile fikstür çekimi yapıldı. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş yaptığı açıklamada, Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin 8 takımın katılımı ile başlayacağını söyledi. Ligi iki grup şeklinde yapacaklarını dile getiren Bektaş, ‘’Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan gruplarda şampiyon olan takımlarımız direk olarak Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne çıkacak. İkinci olan takımlarımız ise kendi aralarında yapacağımız Play-Off maçı ile bir üst lige çıkacak olan üçüncü takımımızı da belirleyeceğiz’’ dedi.

Yapılan fikstür çekiminin ardından A grubunda SHÇEKspor, Divanlı Gençlerbirliği, Bişekspor, Saraykentspor takımlarından oluşurken, B Grubu ise Sarayspor, Çandırspor, Yerköy İdmanyurdu, Yenifakılıspor takımlarından oluştu. Ligin ilk haftasında SHÇEKspor ile Divanlı Gençlerbirliği, Bişekspor ile Saraykentspor, Sarayspor ile Çandırspor, Yerköy İdmanyurdu ile de Yenifakılıspor karşı karşıya gelecek.

