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Hentbolda 22’inci hafta da geride kaldı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde 22’inci hafta müsabakaları Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlar ile tamamlandı.

Hentbolda 22’inci hafta da geride kaldı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde 22’inci hafta müsabakaları Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlar ile tamamlandı.

17 Nisan 2018 Salı 07:00
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Hentbolda 22’inci hafta da geride kaldı

Lider Batman Belediyespor en yakın takipçisi İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 27-19 yenerken, ligde üçüncü sırada bulunan Gümüşhane Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Ankara Hentbol İhtisas takımını 28-25 yendi. Ahi Evran Üniversitesi deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 45-27 yenerken, Yozgat Bozokspor ise konuk ettiği Köyceğiz Belediyespor’u 36-26 yendi. Karşıyaka Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Selçuklu Belediyespor’u 32-27 yenerken İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımı Marmara Üniversitesine 31-30 yenildi. 
 

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