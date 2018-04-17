Hentbolda 22’inci hafta da geride kaldı

Lider Batman Belediyespor en yakın takipçisi İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 27-19 yenerken, ligde üçüncü sırada bulunan Gümüşhane Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Ankara Hentbol İhtisas takımını 28-25 yendi. Ahi Evran Üniversitesi deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 45-27 yenerken, Yozgat Bozokspor ise konuk ettiği Köyceğiz Belediyespor’u 36-26 yendi. Karşıyaka Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Selçuklu Belediyespor’u 32-27 yenerken İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımı Marmara Üniversitesine 31-30 yenildi.

