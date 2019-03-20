Hentbolcular izinli

Cumartesi günü en yakın takipçisi Güneysuspor ile oynadığı şampiyonluk müsabakası sonrasında Antrenör Hacı Hüseyin Çelik tarafından bir haftalık izin verilen Yozgat Bozokspor hafta sonu toplanarak İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Cumartesi günü şampiyonluk yolunda en büyük rakiplerinden biri olan Güneysuspor karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyarak rakiplerini iyi bir skor ile yendiklerini söyledi. Oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı kutlayan Çelik, kendilerini maçın başından sonuna kadar destekleyen taraftarlara da teşekkür etti.