Hentbolcular İstanbul’u bekliyor

Kırmızı siyahlı ekip tam kadro olarak Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde bu gün yapacağı son antrenman ile hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecekler. Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, yarın İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımı ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını ancak bu müsabakayı kazanacak güce sahip olduklarını söyledi. Ligde bir çıkış yakalamak istediklerini belirten Çelik, ‘’İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile oynayacağımız müsabakayı kendi sahamızda kazanarak bir çıkış yalamak istiyoruz. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptık ancak inişli çıkışlı bir grafik çizdik. Kendi sahamızda çok daha iyi oynayan bir ekibimiz ve bu müsabakayı kazanarak inişli çıkışlı grafiğimize son vermek amacındayız’’ dedi.