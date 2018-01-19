Hentbolcular Ankara yolcusu

Antrenör Enis Atmaca Gözetiminde son hazırlıklarını yapan kırımız siyahlı oyuncular bu gün sabah Ankara’ya hareket edecekler. Pazar günün kadar sürecek olan turnuvada iyi bir performans sergilemek isteyen Yozgat Bozokspor’un genç oyuncuları karşılaşacakları bütün rakiplerden puan alarak Yozgat’a döneceklerini belirttiler.

Yozgat Bozokspor Altyapı Antrenörü Enis Atmaca, Yozgat Bozokspor olarak Ankara’ya bütün maçlarını kazanmak için gittiklerini söyledi. Kendilerinden çok güçlü ekipleri bu turnuvada mücadele edeceğini hatırlatan Atmaca, ‘’Biz Yozgat Bozokspor olarak turnuvada bir sürpriz yapacağımıza inanıyorum. Bunun için çok çalıştık. Rakiplerimiz yıllardır birlikte oynayan tecrübeli oyunculardan kurulu ekipler. Ancak biz yeni bir takım olmamıza karşılık onların hepsini yenebilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Turnuva da rakiplerimizi yenerek sürpriz yapacağımıza inanıyorum’’ dedi.