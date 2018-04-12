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Hentbolcu kızlar Ankara’da

HENTBOL Bayanlar Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı İkinci Lig’e yükselme yarı final müsabakalarına katılmak için Ankara’ya gitti.

Hentbolcu kızlar Ankara’da

HENTBOL Bayanlar Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı İkinci Lig’e yükselme yarı final müsabakalarına katılmak için Ankara’ya gitti.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Hentbolcu kızlar Ankara’da

Bölgesel Amatör Lig’de yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanan Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın başlayıp 15 Nisan tarihinde tamamlanacak olan yarı final müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak İkinci Lig’e yükselme final müsabakalarına katılmak istiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bu gün teknik toplantısı yapılıp kura çekimi gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarındaki hedeflerinin finallere kalmak olduğunu söyledi. Ankara Gölbaşı Gençlikspor, Turhal Mehmet Akif İlk Okulu, Akdeniz Üniversitesi Spor Kulübü takımlarının yer aldığı A grubunda mücadele edeceklerini vurgulayan Atmaca, ‘’Güçlü rakiplerin bulunduğu grubumuzu zirvede tamamlayarak 8 takımın finallere yükseleceği yarı final müsabakalarına katılmak istiyoruz. Çok iyi bir ekibe sahibiz ve yarı final müsabakalarında rakiplerimizi yenebilecek güce sahibiz. Yarın başlayacak olan müsabakalar için çok çalıştık, umarım üç günün sonunda gülen taraf biz oluruz ve son 8 takım arasına kalırız’’ dedi. 

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