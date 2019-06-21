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Hentbol'de iç transfer tamam

HENTBOL Erkekler Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Bozokspor iç transfer çalışmalarını tamamlarken, dış transferde de 4 oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

Hentbol'de iç transfer tamam

HENTBOL Erkekler Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Bozokspor iç transfer çalışmalarını tamamlarken, dış transferde de 4 oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

21 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Hentbol'de iç transfer tamam

Geçtiğimiz sezon takımı şampiyon yapan kadrodan sadece bir isim ile yolları ayıran kırmızı siyahlı ekip diğer bütün oyuncuları ile sözleşme imzaladı. Yoğun bir şekilde dış transfer çalışmalarını da sürdüren Yozgat Bozokspor, dört oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. İç transfer ile takımın ana iskeletini koruyan Yozgat Bozokspor, Pivot, sol kanat, sol oyun kurucu ve hem sağ kanat hem de sol kanatta oynayabilen bir merkez oyuncuyu kadrosuna kattı. Sağ oyun kurucu mevkiinde oynayan bir yabancı oyuncu ile görüşmelerini sürdüren kırmızı siyahlı yönetimin bu oyuncu ile önümüzdeki hafta masaya oturacağı ve büyük ölçüde anlaşma sağlanacağı öğrenildi.

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