Hentbol'de iç transfer tamam

Geçtiğimiz sezon takımı şampiyon yapan kadrodan sadece bir isim ile yolları ayıran kırmızı siyahlı ekip diğer bütün oyuncuları ile sözleşme imzaladı. Yoğun bir şekilde dış transfer çalışmalarını da sürdüren Yozgat Bozokspor, dört oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. İç transfer ile takımın ana iskeletini koruyan Yozgat Bozokspor, Pivot, sol kanat, sol oyun kurucu ve hem sağ kanat hem de sol kanatta oynayabilen bir merkez oyuncuyu kadrosuna kattı. Sağ oyun kurucu mevkiinde oynayan bir yabancı oyuncu ile görüşmelerini sürdüren kırmızı siyahlı yönetimin bu oyuncu ile önümüzdeki hafta masaya oturacağı ve büyük ölçüde anlaşma sağlanacağı öğrenildi.