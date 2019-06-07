Hemşerimiz bronzda kaldı

Grekoromen stil 97 kiloda bronz madalya için Polonyalı Gerard Kurnichak ile karşılaşan Beytullah, mücadeleden 4-2 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü oldu. Aynı stilde milli sporcu İsmail Gün ise 72 kilodaki bronz madalya maçında Rus rakibi Sergei Stepanov'a mağlup olarak Avrupa beşinciliğiyle yetindi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden Milli Sporcumuz hemşerimiz Beytullah Kayışdağ’ı sosyal medya hesabından tebrik etti.