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Hem spor yaptılar hem merkezi tanıdılar

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezini ziyaret eden Çekerek Şehit Ferhat Değerli Ortaokulu öğrencileri hem sportif faaliyetlere katıldılar hem de Gençlik Merkezini tanıdılar.

Hem spor yaptılar hem merkezi tanıdılar

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezini ziyaret eden Çekerek Şehit Ferhat Değerli Ortaokulu öğrencileri hem sportif faaliyetlere katıldılar hem de Gençlik Merkezini tanıdılar.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Hem spor yaptılar hem merkezi tanıdılar

Gençlik merkezinde yapılan sportif faaliyetlerde kendi aralarında müsabakalar oynayan Çekerek Şehit Ferhat Değerli Ortaokulu öğrencileri daha sonra Gençlik Merkezinde yürütülen sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler ve projeler hakkında bilgi aldılar. Badminton, voleybol, basketbol, masa tenisi, satranç ve langırt oynayarak doyasıya eğlenen Çekerek Şehit Ferhat Değerli Ortaokulu öğrencileri, gençlik merkezinde farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

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