Hem spor yaptılar hem merkezi tanıdılar

Gençlik merkezinde yapılan sportif faaliyetlerde kendi aralarında müsabakalar oynayan Çekerek Şehit Ferhat Değerli Ortaokulu öğrencileri daha sonra Gençlik Merkezinde yürütülen sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler ve projeler hakkında bilgi aldılar. Badminton, voleybol, basketbol, masa tenisi, satranç ve langırt oynayarak doyasıya eğlenen Çekerek Şehit Ferhat Değerli Ortaokulu öğrencileri, gençlik merkezinde farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.