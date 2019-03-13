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HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde liderliğini sürdüren Yozgat Bozokspor, şampiyonluk müsabakasına çıkacak.

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HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde liderliğini sürdüren Yozgat Bozokspor, şampiyonluk müsabakasına çıkacak.

13 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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HEDEFTEN SAPMA YOK

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde Süper Lig’e çıkmayı garantileyen temsilcimiz Yozgat Bozokspor, Güneysu Spor Kulübü’nü mağlup ettiği taktirde şampiyonluk turu atacak. Sezona Süper Lig parolası ile giren kırmızı siyahlı ekibimiz, Cumartesi günü Saat: 11.00’de Rize temsilcisi Güneysu Spor Kulübü’nü konuk edecek. Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 28-27 kaybeden temsilcimiz Yozgat Bozokspor hem rövanşı almak hem de şampiyonluk turunu atmak istiyor. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluk turunu atmak istediklerini söyledi. Cumartesi günü oynanacak müsabaka için hazırlık planlaması yaptıklarını dile getiren Doğan, müsabakaya taraftarları, siyasileri, bürokrasiyi ve vatandaşları davet ettiklerini kaydetti. Yozgat’ı temsil ettiklerinin altını çizen Doğan, “Son yıllarda yakaladığımız çıkışı devam ettirmek istiyoruz. İki sezon önce düştüğümüz Süper Lige yeniden yükseldik. Şampiyon Yozgat olarak Süper Lig yolunu tutmak istiyoruz” dedi.
Güneysu Spor Kulübü maçı için takımın hazırlıklarına devam ettiğine değinen Doğan, oyuncuların morallerinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

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